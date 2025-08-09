本作の著者・星田つまみさんのお子さんは、分娩時に「新生児仮死」と呼ばれる状態で生まれました。このエピソードはその当時のことを記録したレポート漫画から一部抜粋したものです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『産声を聞かせて』第6話をごらんください。 星田つまみ(@hoshi.da)さんは朝方に病院へ着いてから痛みに耐え続け、夕方になりました。「まだ生まれないの…？」そうつぶやくと、看