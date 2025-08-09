9日午後9時半ごろ、福岡県に土砂災害警戒情報が発表されました。土砂災害警戒が発表されたのは北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町です。降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。避難が必要となる危険な状況となっています。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。午