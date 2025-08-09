「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）阪神の石井大智投手が、藤川球児監督が現役時代の２００６年に打ち立てていた、セ・リーグ記録の３８試合連続無失点に到達した。６−２とリードの九回に登板すると、先頭のオスナを三振。中村悠を三ゴロ。最後は代打の宮本を１５２キロの直球で見逃し三振に仕留めた。右腕は６月に頭部に打球を受け一時離脱もあった。それでも約１カ月で１軍へ復帰すると、そこからも安定