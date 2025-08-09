日本人インフルエンサーが台湾の企業では「ある文化」がないことに驚いたと投稿し、反響を呼んでいる。台湾メディアの聯合新聞網が6日付で報じた。記事は「国ごとに習慣や民族的な特色が異なることで、それぞれに独自の文化が生まれる」とした上で、日本のインフルエンサー・秋山燿平さんがこのほど、フェイスブックに中国語で投稿した内容を紹介した。出張で台湾を数回訪れているという秋山さんは、現地に飲み会などの「付き合い