涼を感じる夏の風物詩、滝。マイナスイオンに包まれて、自然の中でひと息つきませんか？All About ニュース編集部では、2025年8月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「夏に行きたい滝（関東地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「夏に行きたい千葉県の滝」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：地蔵堂の滝（白糸の滝）／41票地蔵堂の滝、通称「白糸の滝」