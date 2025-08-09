5万円台からの超コスパ高なフラッグシップスマホ「POCO F7」をレビュー！既報通り、小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）がXiaomi傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「POCO F7（型番：25053PC47G）」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて2025年7月8日（火）9時に販売開始しました。POCOブランドは価格に比べて性能が高いモデルがリリースされ