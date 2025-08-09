クラフトビール好きにはたまらない♡京王プラザホテルでは、2025年9月1日～10月31日の期間、毎年人気の「オクトーバーフェスト2025」を開催します。国内外の個性豊かなビールが味わえるだけでなく、ホテル館内8店舗を巡りながら最大16種のクラフトビールを飲み比べ♪各店舗オリジナルのペアリング料理や、限定の「ひろばゑーる」など、今だけの味をじっくり堪能してみて。 最大16