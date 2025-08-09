パーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2025年7月22日、421人の社会人男女を対象に実施した「2025年 社会人のキャリア観調査」の結果を発表した。過去の仕事「経験して良かった派」は79.5％＜新卒時のキャリアの理想「持っていた」68.7％理想とのギャップ「感じる」76.2％Job総研調べ＞の続きです。「過去の仕事への印象」について聞くと、「経験して良かった派」が79.5%。内訳は「とても経験して良かった」が17.6%