2025年８月９日、東京ヴェルディとのアウェーゲームに臨んだ横浜F・マリノスは０−１と完封負け。そのスコア以上に内容は差があり、実際、前半から攻め込まれるシーンが多かった。前線からのプレスがハマらず、自陣に押し込まれる展開になると、早い時間帯からセットプレーを何本も与えた。試合後の会見で大島秀夫監督が「前半にあれだけセットプレーを与えているのが問題」と証言したとおり、明らかに劣勢を強いられたのだ。