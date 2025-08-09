＜LuckyFes’25＞1日目もいよいよ終演が迫ってきた。夕方のHILLS STAGEでは、今年初出演の4ピースバンド・muqueのライブがスタート。観客の手拍子に迎えられてメンバーがやってきた。◆ライブ写真SEからシームレスに、1曲目の「Ghost」が演奏された。ミラーボールの輝くこのステージにぴったりのダンスナンバーだ。4人の鳴らすサウンド、グルーヴによって、夕風の吹く丘はダンスフロアへ様変わり。続く「456」では《一緒に行こう》