ＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手（３０）が９日の巨人戦（横浜）に先発し、６回途中３失点で降板。マウンドに足を運び、三浦大輔監督（５１）から交代を告げられると感情が爆発し、制御不能に陥った。雲行きが怪しくなったのが６回だった。５回まで１失点で粘りの投球を見せていたが、１点リードの６回一死無走者から泉口に同点ソロを被弾。さらに一死一、三塁とピンチを広げ、代打・坂本に一時勝ち越しとなる左翼線への二塁打