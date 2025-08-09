◆明治安田Ｊ２リーグ▽第２５節大宮０―１千葉（９日・ＮＡＣＫ５スタジアム）昇格争いの行く末を占う大一番は、１―０で勝利した２位の千葉に軍配が上がった。後半開始早々にＦＷカルリーニョスジュニオが挙げた１点を守り抜き、４位の大宮を下した。＊＊＊千葉が価値ある１勝を手にした。直近９戦でわずか１勝（１勝４分け４敗）と足踏みが続いていただけに、大きな勝利となった。キックオフ直後からアクセルを