８日、試合に臨む橋本大夢（右）とトルコのサムダン。（成都＝新華社記者／江宏景）【新華社成都8月9日】ワールドゲームズ成都大会は8日、空手男子組手60キロ級決勝が行われ、日本の橋本大夢はトルコのエライ・サムダンに敗れ、銀メダルだった。８日、橋本大夢（右）を下し優勝を喜ぶトルコのサムダン。（成都＝新華社記者／江宏景）８日、試合に臨む橋本大夢（左）とトルコのサムダン。（成都＝新華社記者／江宏景）