◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦明豊６―２市船橋（９日・甲子園）市船橋（千葉）が明豊（大分）に破れた。明豊のエース左腕・寺本悠真投手（３年）らを攻略できず、７安打２得点で初戦敗退。３年ぶりの２回戦進出を決めることはできなかった。６回までに５点差をつけられた。７回、８回で１点ずつ返したが、直後に明豊の追加点で再び突き放された。登板した諸岡杜和投手（２年）ら３投手がそれぞれ２失