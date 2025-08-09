◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦明豊６―２市船橋（９日・甲子園）明豊が３年ぶりの白星を挙げた。左腕・寺本悠真（３年）が計８回１失点の好投。注目の１年生・川口琥太郎遊撃手が２安打１打点で聖地デビューを飾った。明豊は３回２死二、三塁、藤翔琉（とう・かける）三塁手（２年）の中前２点打で先制。５回は２死一塁から井上太陽右翼手（３年）の右越え適時三塁打と、藤の適時二塁打で２点を加えた