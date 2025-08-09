８日、試合に臨む小崎友碁（左）とモロッコのウバヤ。（成都＝新華社記者／江宏景）【新華社成都8月9日】ワールドゲームズ成都大会は8日、空手男子組手67キロ級決勝が行われ、日本の小崎友碁はモロッコのサイード・ウバヤに敗れ、銀メダルだった。８日、試合に臨む小崎友碁（左）とモロッコのウバヤ。（成都＝新華社記者／江宏景）８日、試合に臨む小崎友碁（右）とモロッコのウバヤ。（成都＝新華社記者／江宏景）８日