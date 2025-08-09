◆陸上第６５回実業団・学生対抗（９日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）女子１００メートル障害決勝は、世界選手権の初代表を確実にしている中島ひとみ（長谷川体育施設）が、１２秒７１（追い風１・１メートル）の好タイムで優勝した。７月２３日の国際競技会（フィンランド・タンペレ）で日本歴代２位の１２秒７１で優勝し、世界陸上東京大会（９月）の参加標準記録（１２秒７３）を突破したのに続き、再現力を発揮し