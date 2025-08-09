◇セ・リーグ中日2―0広島（2025年8月9日バンテリンD）頼れる守護神が堂々の帰還だ。右尺骨肘頭疲労骨折で戦列を離れていた中日・松山晋也が、6月27日の広島戦以来、約1カ月半ぶりとなる1軍登板。2―0の9回にマウンドへ。1死から秋山に二塁打を許すも無失点で締め、今季失敗なしの29セーブ目を挙げた。「わくわくしていた。ホッとした」。本拠地の大歓声に笑顔で話した。直球は最速157キロを計測。リハビリ期間は