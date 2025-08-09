9日午後9時すぎ、福岡管区気象台は気象警報・注意報を発表しました。北九州市 大雨警報、福岡市 大雨警報、宗像市 大雨警報、古賀市 大雨警報、福津市 大雨警報、新宮町 大雨警報です。福岡地方、北九州地方は10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。午後9時16分現在、福岡県に発表されている全ての気象警報は次の通りです。★北九州市 大雨警報、★福岡市 大雨警報、★宗像市 大雨警報、★古賀市 大雨警報、★福津市 大雨警報