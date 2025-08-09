◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦明豊6−2市船橋（2025年8月9日甲子園）5年連続出場の明豊（大分）が3年ぶりの初戦突破を果たした。千葉の強豪・市船橋に競り勝ち、22年以来の夏白星を挙げた。3回に敵失に乗じ、藤翔琉（とう・かける、2年）の中前2点打で先制。5回2死一塁では1番の井上太陽（3年）が右翼フェンス直撃の適時三塁打を放ち加点した。この回に1点を追加すると、6、9回にも1点を奪った。投げてはエ