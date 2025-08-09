【J1第25節】(ニッパツ)横浜FC 1-2(前半0-1)浦和<得点者>[横]アダイウトン(90分+9)[浦]小森飛絢2(8分、53分)<退場>[横]伊藤槙人(63分)<警告>[横]ルキアン(28分)、伊藤槙人2(37分、63分)、ンドカ・ボニフェイス(83分)[浦]マリウス・ホイブラーテン(70分)観衆:13,048人主審:荒木友輔├止まらない小森飛絢! 中2日の浦和、敵地で10人の横浜FCに勝利├横浜FCの“補強”が話題に「う、うつくしい…」「めちゃくちゃ可