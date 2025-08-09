[8.9 J1第25節 横浜FC 1-2 浦和 ニッパツ]J1第25節が9日に行われ、浦和レッズは敵地で横浜FCに2-1で勝利した。リーグ戦2試合ぶりの白星を手にし、3戦負けなし(2勝1分)。横浜FCはリーグ戦7連敗を喫した。横浜FCは先月23日に四方田修平前監督の解任、そして三浦文丈コーチの指揮官就任を発表。同25日に行われたソシエダとの親善試合(●1-2)を挟み、新体制初のリーグ戦に臨んだ。対する浦和は、6日にアウェーで開催された天皇杯