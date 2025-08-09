【J1第25節】(味スタ)東京V 1-0(前半0-0)横浜FM<得点者>[東]谷口栄斗(62分)<警告>[東]松橋優安(54分)[横]松原健(19分)、鈴木冬一(37分)、渡辺皓太(73分)観衆:26,902人主審:中村太├“CB最後の砦”谷口栄斗が大一番で今季初ゴール!! 綱島ら主力4人移籍の東京V、降格圏で苦しむ横浜FMを撃破├夏場に浮上の兆しも横浜FM、完敗で降格圏脱出ならず「最初から最後までヴェルディに上回られた」└綱島ら主力4人が移籍…東京V