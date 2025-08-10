【J2第25節】(NACK)大宮 0-1(前半0-0)千葉<得点者>[千]カルリーニョス・ジュニオ(47分)<警告>[大]オリオラ・サンデー(45分+2)[千]日高大(63分)、河野貴志(90分+7)観衆:12,271人主審:笠原寛貴└千葉、勝ち点1差の上位対決をカルリーニョス弾で制す!! 新クラブマスコット名発表の大宮はホームで完封負け