【J1第25節】(U等々力)川崎F 2-5(前半2-2)福岡<得点者>[川]橘田健人(4分)、エリソン(28分)[福]名古新太郎2(24分、73分)、オウンゴール(35分)、碓井聖生(85分)、紺野和也(88分)<退場>[川]フィリプ・ウレモビッチ(15分)、ファン・ウェルメスケルケン・際(45分+7)<警告>[川]ファン・ウェルメスケルケン・際2(22分、45分+7)、山本悠樹(63分)、橘田健人(71分)、家長昭博(90分+4)観衆:22,062人主審:清水勇人├川崎Fは