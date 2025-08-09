【J2第25節】(アシさと)今治 3-2(前半2-0)熊本<得点者>[今]山田貴文(26分)、ヴィニシウス・ディニス(32分)、弓場堅真(61分)[熊]古長谷千博(48分)、半代将都(88分)<警告>[今]梶浦勇輝(74分)、弓場堅真(90分+3)[熊]阿部海斗(36分)、大木武(11分)主審:田中玲匡