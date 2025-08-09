[8.9 J1第25節 東京V 1-0 横浜FM 味スタ]夏場に入って直近3試合2勝1分で浮上の兆しを掴んでいた横浜F・マリノスだったが、東京ヴェルディに0-1で敗れ、降格圏脱出のチャンスを逃した。試合後、大島秀夫監督は「最初から最後までヴェルディに上回られ、良いところを出せずに敗戦し、悔しい試合になった。アウェーに多くのサポーターが来てくださった中、このような試合をしてしまった自分の未熟さを感じている」と振り返った。