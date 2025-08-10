【J2第25節】(ピースタ)長崎 2-1(前半0-1)札幌<得点者>[長]マテウス・ジェズス2(68分、90分+7)[札]高嶺朋樹(18分)<警告>[長]翁長聖(45分+3)、エドゥアルド(90分+8)[札]高嶺朋樹(90分+9)観衆:17,021人主審:須谷雄三└80年目長崎原爆の日の平和祈念マッチで長崎が劇的逆転勝利!!