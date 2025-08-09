[8.9 J1第25節 東京V 1-0 横浜FM 味スタ]J1リーグは9日、第25節を行い、16位の東京ヴェルディと18位の横浜F・マリノスが対戦した。前半から優勢を保った東京Vはなかなかゴールを決め切れず、後半立ち上がりに一度は横浜FMに主導権を譲り渡したが、後半17分にDF谷口栄斗のヘディングシュートで先制点。そのまま無失点に抑えて残留争いの大一番を制し、暫定12位に浮上した。ホームの東京Vは夏の中断期間にDF綱島悠斗(アントワー