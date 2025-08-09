◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦市船橋2-6明豊（2025年8月9日甲子園）22年以来3年ぶり出場の市船橋（千葉）は、前回に続く初戦突破を明豊（大分）に阻まれた。3回にミス絡みで2点を先制されると、中盤にも加点された。打線も明豊の左腕・寺本悠真（3年）と堅い守備をなかなか攻略できなかった。それでも7回の好機では、オリジナルのチャンステーマに乗って、応援席から「攻めろ、守れ、決めろ、市船！」の大