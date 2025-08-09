9回に登板した阪神・石井。連続試合無失点を38に伸ばし、現監督の藤川球児が樹立したセ・リーグ記録に並んだ＝京セラドーム阪神の石井が九回を締め、リーグ記録に並ぶ38試合連続無失点とした。打線は2―2の八回2死満塁から代打木浪が押し出し四球を選び、続く近本が3点三塁打で突き放した。及川が6勝目。ヤクルトはイニングまたぎの小沢が崩れた。