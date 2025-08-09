【10日（日）の天気】広く本降りの雨となり、九州北部や山口では夜の初め頃にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。●西日本・沖縄断続的に雨が強まり、非常に激しく降るところもあるでしょう。九州北部や山口を中心に災害発生に厳重な警戒が必要です。一方、沖縄は晴れ間が広がるでしょう。●東日本広く雨が降り、静岡は日中、非常に激しく降るところがありそうです。各地で強まる風にも注意をしてください。雨で暑さは落ち