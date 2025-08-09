卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は9日、神奈川県の横浜BUNTAIで女子シングルスの2回戦が行われ、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は同1位の孫穎莎（中国）と対戦。ゲームカウント1ー3で敗れて準々決勝進出を逃した。 ■欧州大会にも意欲 橋本はワイルドカードで自身初のチャンピオンズ出場となったなか、1回戦で鄭怡静（台湾）にストレート勝ちで突破。迎えた世界女王と