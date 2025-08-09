この秋冬、キーコーヒーから“革命”を謳った新商品「KEY DOORS＋JET BREW」（以下、JET BREW）シリーズが家庭用コーヒー市場に登場する。同シリーズは、最短10秒で手軽に楽しめることを前面に押し出した簡易抽出型の新レギュラーコーヒー。「オリジナルテイスト」「季節限定ブレンド」「カフェインレス」の3品を取り揃え、9月1日から発売される。コーヒー相場の高騰により店頭価格が上昇基調にあり買え控えの恐れが高まる