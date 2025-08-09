８日、空手男子個人形の決勝で演技する日本の西山走。（成都＝新華社記者／江宏景）【新華社成都8月9日】ワールドゲームズ成都大会は8日、空手男子個人形決勝が行われ、日本の西山走が金メダルを獲得した。銀メダルは米国のアリエル・トレスグティレス、銅メダルはイタリアのアレッシオ・ギナミだった。８日、空手男子個人形の決勝で演技する日本の西山走。（成都＝新華社記者／丁筯尼達）８日、表彰式に臨む（左か