気温予報で表示される日本地図が連日のように赤とオレンジに染まり、もはやどこにいてもうだるような暑さから逃れられない日本の夏。それなら水と風の力を利用して、熱中症対策をしてみましょう！サンワダイレクトから10Lの大容量タンク搭載により水と風でしっかり冷却できる、連続9時間使用可能な大型ミストファン「400-TOY050BK」（1万2800円）が登場しました。ミストの気化熱により、酷暑でもしっかり体を冷却できる熱中症対策