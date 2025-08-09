メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が出演するバラエティ番組『超特急の撮れ高足りてますか?』(フジテレビTWO、FOD)では、放送10年を記念してオリジナルのマーダーミステリーゲーム『超特急の呪いの館で撮れ高足りてますか?』が誕生。9日から予約を受け付けている。『超特急の呪いの館で撮れ高足りてますか?』マーダーミステリーゲームとは、参加者が殺人などの事件に居合わせた登場人物となって、グループで話し合い