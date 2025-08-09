日本マクドナルド（東京都新宿区）が8月9日、3日間限定で予定していたハッピーセット「ポケモン」購入時の「ポケモンカード」の配布を早期終了することを発表しました。「今朝マック行ったけど、地獄みたいだった」同社は、公式サイトで「8月9日（土）から8月11日（月・祝）の3日間限定で予定しておりましたハッピーセット『ポケモン』をお買い求めのお客さまへのポケモンカードの配布は、予想を上回る売れ行きのため、多くの