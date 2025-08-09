楽天の浅村栄斗内野手（34）が9日の西武戦（ベルーナドーム）の試合前練習に姿を見せず、ベンチ入りメンバーからも外れた。4−9で連勝が3で止まった試合後、三木監督は「体調不良」と説明。球場に姿を見せたことを明かし、明日以降については「また確認して」と話すにとどめた。