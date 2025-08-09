横浜FC―浦和後半、自身2点目のゴールを決める浦和・小森（右端）＝ニッパツ明治安田J1第25節第1日（9日・ニッパツ三ツ沢球技場ほか＝3試合）浦和が横浜FCを2―1で下して勝ち点41に伸ばし、暫定ながら6位に浮上した。小森が2得点した。最下位の横浜FCは7連敗で同19のまま。福岡は川崎に5―2で大勝し、勝ち点35。川崎は同38から伸ばせなかった。東京Vは横浜Mに1―0で競り勝って同31とした。横浜Mは同21。東京V―横浜M後半、