自民党宮崎県連は9日、総務会を開き、党総裁選の前倒しでの実施を求めることを決めた。関係者によると、古川禎久県連会長代行は会合で「『石破降ろし』というネガティブな話ではなく、党の本格的な再起を行うべきだ」と述べたという。総裁選の前倒しを巡っては、8日の両院議員総会で要求が相次ぎ、党則に基づく臨時総裁選の是非について、党総裁選挙管理委員会に委ねる方針を確認している。