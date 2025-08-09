お盆期間の休みで帰省や行楽地に向かう人が多い中、山陽新幹線は、10日（日）に沿線で大雨の予報があるため、列車の遅れや運転を見合わせる可能性があります。 10日は、山陽新幹線沿線の山口地区で午後以降に大雨が予想されています。 ＪＲ東海は、「現地の雨の状況によっては、速度を落として運転を行う場合や、急きょの行き先変更の発生、運転を見合わせる場合があります」と発表しました。 東海道・山陽新幹線では