アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアで銃撃事件があり、3人がけがをしました。未明のタイムズスクエアに突然響いた銃声。その場から走って逃げる人の姿も見られます。ロイター通信によりますと、9日午前1時20分頃、ニューヨークのタイムズスクエアで銃撃事件がありました。19歳の男性と65歳の男性が足を撃たれたほか、18歳の女性が首にかすり傷を負い、3人は病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。記者「早