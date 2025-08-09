気象台は、午後9時20分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を下関市、宇部市、美祢市、山陽小野田市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を山口市に発表しました。さらに洪水警報を下関市、宇部市、美祢市、山陽小野田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・下関市、宇部市、美祢市、山陽小野田市に発表 9日21:20時点西部、中部、北部では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。西部、北部では、1