気象台は、午後9時16分に、大雨警報（土砂災害）を北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町に発表 9日21:16時点福岡、北九州地方では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□大雨警報【発表】・土砂災害10日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm