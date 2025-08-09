コートヤード・バイ・マリオット札幌は、ランチブッフェ「南仏プロヴァンスフェア」を8月1日から9月30日まで開催する。北海道産野菜を使ったサラダ、南仏定番のラタトゥイユや北海道産ワカサギを使用したエスカベッシュ、ハーブとスパイスを合わせたラムショルダーのロースト、マルセイユ風ブイヤベース（プラス1,500円）、トロペジェンヌ、ミラベルのムース、北海道産とうきびロールなどハーブやオリーブオイルが香る地中海料理を