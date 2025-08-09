◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年8月9日京セラD）阪神の石井が連続無失点を38試合へ伸ばし、歴代2位の現監督の藤川球児が持つ記録に並んだ。4点リードの9回から登板。「失点しても逆転されなければいい。しっかりゾーンの中で勝負できた」。先頭・山田を空振り三振に打ち取ると、続く中村悠は三ゴロ。最後は代打・宮本を見逃し三振に料理した。06年に同監督がマークした記録に肩を並べ、西武・平良が21年に記録し