Jリーグは８月９日、J１第25節の川崎フロンターレ対アビスパ福岡をUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催。５−２で福岡が勝利を収めた。川崎はサマーブレイク明け初戦、福岡は６日に天皇杯を戦ったため、中２日でのゲームに。立ち上がりから川崎が主導権を握ると、開始２分に決定機を迎える。エリソンのシュートはクロスバーに直撃し、得点ならず。それでも、その２分後、マルシーニョからのショートパスを受けた橘田