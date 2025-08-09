パ５位・西武は９日の楽天戦（ベルーナ）に９―４と大勝し２連勝。４位・楽天とのゲーム差を「１・５」とした。西武は２回に古賀悠斗捕手（２５）の４号２ランで先制。先発・隅田を援護した女房役は「打ったのはスライダーです。うまく打てましたし、スミ（隅田）を援護することができました」と声を弾ませた。４回には渡部聖弥外野手（２２）の７号２ランでリードを広げた。渡部聖は「打ったのはカーブです。厳しいコース