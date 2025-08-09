明治安田Ｊ１リーグ第２５節（９日）、降格圏１８位の横浜Ｍは東京Ｖ戦（味スタ）に０―１で敗れた。リーグ戦３戦無敗（２勝１分け）後、中断期間に入り、再開初戦となったこの日は前半からペースを握られるも粘って０―０で折り返す。しかし、後半１７分に先制される苦しい展開となった。その後は攻勢に出る時間帯もあったが、決定機をつくれないまま時間が過ぎていき、結局得点を奪えなかった。大島秀夫監督は「最初から最